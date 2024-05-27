الصين تستقبل هذا الأسبوع قادة 4 دول عربية

أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الاثنين، أن قادة الإمارات ومصر وتونس والبحرين سيزورون الصين هذا الأسبوع، في زيارات دولة، بدءًا من 28 مايو/أيار حتى الأول من يونيو/حزيران.

وقال بيان للمتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، إن رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس التونسي قيس سعيد، وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، سيحضرون حفل افتتاح المؤتمر الوزاري العاشر لمنتدى التعاون الصيني العربي.

وقال نائب وزير الخارجية دينغ لي، خلال مؤتمر صحافي في بكين، إن الرئيس شي جين بينغ سيحضر المنتدى أيضًا ويُلقي خطابا، الخميس.

وأكد نائب وزير الخارجية الصينية أن شي "سيجري محادثات مع رؤساء الدول الأربع على التوالي، لتبادل وجهات النظر بشأن العلاقات الثنائية، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

وذكر دينغ، أن المنتدى سيهدف إلى تعميق "التوافق بين الصين والدول العربية"، وسيشارك في رئاسته كبير الدبلوماسيين وانغ يي، ونظيره الموريتاني.

وأشار إلى أنّ الزعماء سيكون لهم موقف مشترك مع الصين، بشأن القضيّة الفلسطينية.