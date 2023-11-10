قيادي فلسطيني يكشف لـ"إرم نيوز" تفاصيل مفاوضات حماس وإسرائيل

كشف قيادي فلسطيني تفاصيل المفاوضات التي تجريها أطراف إقليمية ودولية للتوصل إلى هدنة إنسانية في قطاع غزة، بالتزامن مع وصول وفد لحركة حماس إلى القاهرة، بقيادة إسماعيل هنية وخالد مشعل.

وقال القيادي لـ "إرم نيوز"، إن "مفاوضات معقدة يجريها الوسطاء بين حركة حماس وإسرائيل من أجل التوصل لتهدئة إنسانية في غزة"، مشيرًا إلى أنها لم تسفر عن أي تقدم حتى اللحظة.

وأضاف أن "إسرائيل تطالب بإفراج حماس عن 80 رهينة مقابل هدنة إنسانية لعدة أيام، حيث ستُجري فيها حماس مشاورات مع الفصائل المسلحة في غزة لحصر أعداد الرهائن والأسرى لديهم خلال هذه الهدنة".

وتابع: "حماس قبلت بالإفراج عن 20 رهينة إسرائيلية وأجنبية فقط، بينهم عدد من حملة الجنسية الأمريكية، وذلك مقابل الهدنة، كما طالبت أن يتضمن الاتفاق الإفراج عن عدد من الأسيرات في السجون الإسرائيلية".