إسرائيل تستهدف مراكز الإيواء لـ"ترهيب" الغزيين (صور)

تتعمد إسرائيل استهداف مراكز الإيواء التي لجأ إليها آلاف النازحين من مختلف المناطق في قطاع غزة، بهدف "ترهيبهم" و"إجبارهم" على الخروج من تلك المراكز، التي من المفترض أنها أماكن آمنة، يُحظر تنفيذ عمليات عسكرية ضدها.

وليل أمس الأربعاء، استهدف الجيش الإسرائيلي مدرسة لإيواء النازحين بمخيم النصيرات وسط القطاع، الأمر الذي أسفر عن مقتل عشرات النازحين، معظمهم من النساء والأطفال، فيما اعتبر الفلسطينيون ذلك محاولة لإرهابهم وإجبارهم على تكرار تجارب النزوح.

وتُؤوي مراكز الإيواء التي تشرف عليها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" نحو مليون نازح، فيما اضطر عدد مماثل لإنشاء خيام في محيطها، إلى جانب مخيمات في منطقة المواصي غربي القطاع، وبعض الأراضي الفارغة.