"حزب الله" يعلن استهداف شمالي إسرائيل بعشرات الصواريخ

أعلنت ميليشيا حزب الله، الأربعاء، إطلاق "عشرات صواريخ الكاتيوشا" على شمالي اسرائيل، رداً على مقتل مدنيّتين بغارة إسرائيلية استهدفت ليلاً منزلاً في بلدة حانين جنوبي لبنان؛ حيث يسجّل يومياً قصف متبادل.

وقالت الميليشيا الموالية لإيران في بيان، إنها استهدفت شمالي إسرائيل "بعشرات صواريخ الكاتيوشا"، وذلك في "إطار الرد على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وتحديدًا المجزرة المروعة في حانين وسقوط شهداء وجرحى مدنيين".

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل تبادلاً للقصف بشكل شبه يومي منذ بدء الحرب في قطاع غزة، قبل أكثر من ستة أشهر. لكنّ الحزب كثّف وتيرة استهدافه لمواقع عسكرية منذ الأسبوع الماضي على وقع توتر بين إسرائيل وداعمته طهران على خلفية استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق مطلع نيسان/أبريل.

وتأتي ضربات الأربعاء غداة مقتل مدنيّتين من عائلة واحدة، إحداهما طفلة، في غارة إسرائيلية استهدفت الثلاثاء منزلاً جنوبي لبنان، كما أفاد الدفاع المدني والإعلام الرسمي اللبناني، بحسب فرانس برس.

وكانت ميليشيا حزب الله قد أعلن مساء الثلاثاء كذلك عن إطلاق عشرات الصواريخ أيضاً على شمال إسرائيل رداً على مقتل المدنيتين.

كما تبنى هجوماً بطائرات مسيّرة على موقعين عسكريين إسرائيليين شمال مدينة عكا، "ردّاً" على مقتل أحد مقاتليه بضربة إسرائيلية في جنوب لبنان في وقتٍ سابق.

ومنذ اليوم الذي أعقب اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، يتبادل حزب الله والدولة العبرية القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.

ومنذ بدء التصعيد، قُتل في لبنان 380 شخصًا على الأقلّ بينهم 252 عنصرًا في حزب الله و72 مدنيًا، وفق حصيلة أعدّتها وكالة فرانس برس استناداً إلى بيانات الحزب ومصادر رسمية لبنانية. وأحصى الجانب الإسرائيلي من جهته مقتل 11 عسكرياً وثمانية مدنيين.