ارتفاع عدد المعتقلين الفلسطينيين في الضفة إلى 8340 منذ بداية الحرب
ارتفع عدد المعتقلين الفلسطينيين في الضفة الغربية إلى نحو 8 آلاف و 340، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وذلك بعد اعتقال الجيش الإسرائيلي 30 فلسطينيا يومي الجمعة والسبت.
جاء ذلك بحسب بيان مشترك صادر عن هيئة شؤون الأسرى (حكومية) ونادي الأسير الفلسطيني (أهلي)، نقلته وكالة "الأناضول".
وقال البيان، إن حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول ارتفعت "إلى نحو 8340 تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن".
وذكر أن "قوات الجيش الإسرائيليّ اعتقلت يوم أمس واليوم السبت 30 مواطنا على الأقل من الضّفة، بينهم ثلاث سيدات من القدس أفرج عنهن لاحقاً".
ووفق البيان "تركزت عمليات الاعتقال في مخيم نور شمس في محافظة طولكرم، والذي يتعرض لعدوان شامل، وعمليات اعتقال طالت 15 مواطنا على الأقل بينهم أطفال وجرحى".
وفي وقت سابق السبت، قال مؤيد شعبان رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وابن مخيم نور شمس، لوكالة "الأناضول"، إن إسرائيل تمارس "إبادة جماعية" في المخيم لليوم الثالث على التوالي وسط تواصل اقتحام جيشها للمدينة والمخيم؛ ما أسفر عن قتلى وجرحى.
ومنذ بدء حربه على غزة، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، صعّد الجيش الإسرائيلي عملياته في الضفة، بما فيها القدس الشرقية، مخلفا 469 قتيلا حتى ظهر الجمعة، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية.
فيما خلفت الحرب الإسرائيلية على غزة أكثر من 100 ألف قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا ومجاعة، وفق بيانات فلسطينية وأممية.
وتواصل إسرائيل هذه الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورا، وكذلك رغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".