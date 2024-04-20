ارتفاع عدد المعتقلين الفلسطينيين في الضفة إلى 8340 منذ بداية الحرب

ارتفع عدد المعتقلين الفلسطينيين في الضفة الغربية إلى نحو 8 آلاف و 340، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وذلك بعد اعتقال الجيش الإسرائيلي 30 فلسطينيا يومي الجمعة والسبت.

جاء ذلك بحسب بيان مشترك صادر عن هيئة شؤون الأسرى (حكومية) ونادي الأسير الفلسطيني (أهلي)، نقلته وكالة "الأناضول".

وقال البيان، إن حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول ارتفعت "إلى نحو 8340 تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن".

وذكر أن "قوات الجيش الإسرائيليّ اعتقلت يوم أمس واليوم السبت 30 مواطنا على الأقل من الضّفة، بينهم ثلاث سيدات من القدس أفرج عنهن لاحقاً".

ووفق البيان "تركزت عمليات الاعتقال في مخيم نور شمس في محافظة طولكرم، والذي يتعرض لعدوان شامل، وعمليات اعتقال طالت 15 مواطنا على الأقل بينهم أطفال وجرحى".