حفتر: السياسيون فشلوا في إنقاذ ليبيا

أكد القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر أنه لا شيء يمنع العسكريين من الترشح للانتخابات الرئاسية في البلاد، وأن من سماهم "المتطرفين وأعداء الحرية" هم الذين يحاولون الدفع في هذا الاتجاه.

وفي خطاب بمناسبة الذكرى العاشرة لإطلاق "عملية الكرامة" بمدينة بنغازي، شرق البلاد، انتقد حفتر أداء القوى السياسية التي فشلت في التوصل إلى اتفاقات تذهب بالبلاد نحو الانتخابات.

وقال إنه "رغم ما تحقق من إنجازات كبرى على الصعيد العسكري والأمني، وفي مجالات التنمية والبناء، ظل المسار السياسي يراوح مكانه إن لم نقل يتراجع إلى الوراء.. اجتماعات تليها اجتماعات، وفود تذهب وأخرى تجيء، وبيانات صاخبة تليها بيانات أشدُّ صخبًا، ومخرجات محشوة بالأكاذيب والوعود الفارغة، التي لا تُسمن ولا تغني من جوع" وفق تعبيره.

واعتبر حفتر أن "هذا منهج مخطط له بعناية فائقة، ليبقى الحال على ما هو عليه، ويمضي الوقتُ الثمين دون إحراز أي تقدم" مضيفًا "نحن نرى أننا قد منحنا هذا المسار من الفرص أكثر مما ينبغي، ليصل إلى هدفه بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، الكلمة الفصل فيها للشعب".