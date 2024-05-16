نتنياهو يشبه تظاهرات عائلات الأسرى بحراك الجامعات الأمريكية

وذهب نتنياهو أبعد من ذلك، حين قال إن التظاهرات في إسرائيل، وهي في الغالب تركز على ملف الأسرى، "ممولة ومنظمة"، مضيفًا: "كذلك لا تعكس التظاهرات في الحرم الجامعي وجهة نظر غالبية الشعب الأمريكي".

القناة وغيرها من وسائل الإعلام العبرية سلطت الضوء على ما صدر عن نتنياهو من تصريحات، وذكرت أنه "يشبِّه تظاهرات الشارع الإسرائيلي بالحراك الموالي للفلسطينيين في جامعات أمريكا".

وزعم رئيس الوزراء الإسرائيلي، خلال الحوار، أنه يحظى بتأييد واسع النطاق في الشارع المحلي، ودعا محاوره في المحطة الأمريكية إلى السير في الشوارع ورؤية مدى تأييد الإسرائيليين له، مقابل ما عدَّها تظاهرات ممولة ومنظمة لا تعكس رأي الغالبية.

وذكر أيضًا في حديثه مع القناة الأمريكية أن "غالبية الإسرائيليين يرغبون في رؤية النصر، وأنهم يرغبون في رؤية حماس وقد اختفت".