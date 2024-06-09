نشوب حريق في سفينة جراء قصف بصاروخ قبالة سواحل اليمن

أعلنت شركة "أمبري" البريطانية للأمن البحري، اليوم الأحد، أن سفينة نقل بضائع تعرضت لقصف بصاروخ على بعد 83 ميلا بحريا جنوب شرقي عدن في اليمن، ما أدى إلى نشوب حريق "تم إخماده".

وأوضحت "أمبري" في بيان نقلته "رويترز"، أن السفينة كانت ترفع علم أنتيغوا وبربودا.

وفي وقت سابق، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت تقريرا من قبطان سفينة بخصوص واقعة على بعد 80 ميلا بحريا جنوب شرقي عدن اليمنية.