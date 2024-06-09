نشوب حريق في سفينة جراء قصف بصاروخ قبالة سواحل اليمن
أعلنت شركة "أمبري" البريطانية للأمن البحري، اليوم الأحد، أن سفينة نقل بضائع تعرضت لقصف بصاروخ على بعد 83 ميلا بحريا جنوب شرقي عدن في اليمن، ما أدى إلى نشوب حريق "تم إخماده".
وأوضحت "أمبري" في بيان نقلته "رويترز"، أن السفينة كانت ترفع علم أنتيغوا وبربودا.
وفي وقت سابق، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت تقريرا من قبطان سفينة بخصوص واقعة على بعد 80 ميلا بحريا جنوب شرقي عدن اليمنية.
وتهاجم ميليشيا الحوثي، التي تسيطر على الأجزاء الأكثر اكتظاظا بالسكان في اليمن والموالية لإيران، السفن قبالة سواحلها منذ أشهر، قائلة إنها تتصرف تضامنا مع الفلسطينيين الذين يقاتلون إسرائيل في قطاع غزة.
وأضافت "أمبري": "كانت السفينة تتجه نحو الجنوب الغربي على طول خليج عدن بسرعة 8.2 عقدة عندما أصيبت المحطة الأمامية بصاروخ. أدى ذلك إلى نشوب حريق لكن تم إخماده".
وقالت "شوهد صاروخ ثان لكنه لم يصب السفينة. وقام أشخاص على متن قوارب صغيرة في المنطقة بإطلاق النار على السفينة خلال الواقعة".
وأشارت إلى أن السفينة غيرت مسارها إلى الميناء بسرعة متزايدة، مضيفة أنه "لم ترد أنباء عن وقوع إصابات".
ونفذ الحوثيون هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على مضيق باب المندب وخليج عدن، مما أجبر شركات الشحن منذ نوفمبر تشرين الثاني على القيام برحلات أطول وأكثر تكلفة حول جنوب أفريقيا.