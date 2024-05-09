مصدر حكومي عراقي: ضغوط إيرانية لتأجيل انتخابات برلمان "كردستان"

أحمد عبد

كشف مصدر حكومي عراقي عن اتفاق غير معلن بين بغداد وأربيل لتأجيل انتخابات برلمان إقليم كردستان، المقرر إجراؤها في العاشر من يونيو المقبل، عازيًا موافقة بغداد على التأجيل للتأثيرات الإيرانية بعد زيارة رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني إلى طهران.

وقال المصدر، في تصريح لـ"إرم نيوز"، إن "هناك موافقة أولية من بغداد لتأجيل انتخابات برلمان إقليم كردستان، استجابة لرغبة رئيس الإقليم والحزب الديمقراطي الكردستاني"، متوقعًا "الإعلان عن ذلك خلال الأيام القليلة المقبلة بشكل رسمي، لأن بغداد تريد إجراء مشاورات مع الأحزاب الكردية في السليمانية، التي تعد ندًّا وخصمًا لأربيل".

وأضاف المصدر، المقرب من حكومة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أن "بغداد كانت رافضة بشكل قاطع لأي تأجيل لانتخابات الإقليم، إلا أن زيارة البارزاني لطهران غيَّرت مجرى الأمور، فقد طلب من المسؤولين الإيرانيين مساعدته في عملية إقناع بغداد بالتأجيل، مقابل فتح كردستان على مصراعيها للبضائع والاستثمارات الإيرانية مرة أخرى".