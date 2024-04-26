اجتماع مرتقب في بغداد لحل أزمة انتخابات إقليم كردستان

تشهد العاصمة العراقية خلال الأيام المقبلة اجتماعا لقادة سياسيين من الكتل والأحزاب وقادة إقليم كردستان من المؤمل أن يصل إلى حل لأزمة الانتخابات في الإقليم.

ويبحث الاجتماع إيجاد أطر قانونية لتأجيل الانتخابات منعا لاتساع الأزمة إلى حين إيجاد حلول تدفع الحزب الديمقراطي الكردستاني للمشاركة بالانتخابات.

وتواجه انتخابات برلمان إقليم كردستان العراق، المقررة في 10 يونيو/ حزيران المقبل، أزمة بسبب إعلان الحزب الديمقراطي الكردستاني، الحاكم في الإقليم، مقاطعتها.

وجاءت المقاطعة إثر إصدار المحكمة الاتحادية العليا في العراق قرارات من بينها أن تتولى مفوضية الانتخابات العراقية تنظيم انتخابات الإقليم، وإلغاء مفوضية الانتخابات التي تعمل في الإقليم منذ العام 2006، فضلًا عن تقليص عدد مقاعد البرلمان من 111 مقعدًا إلى 100.

وقضت المحكمة الاتحادية العليا كذلك بعدم دستورية عدد مقاعد "الكوتا"، وهو ما تسبّب في خلاف بين بغداد وأربيل.