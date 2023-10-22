مع اقتراب إعصار "تيج".. السيول تُقطّع أوصال سقطرى – فيديو

شهدت جزيرة سقطرى الواقعة جنوبي اليمن، السبت، هطول أمطار غزيرة، وتدفق السيول الجارفة، ما تسبب في قطع بعض المناطق عن بعضها وتعطيل مصالح المواطنين، وذلك بالتزامن مع اقتراب العاصفة المدارية "تيج" من سواحل الأرخبيل.

وقالت مصادر محلية في مدينة حديبو، عاصمة أرخبيل سقطرى لـ"إرم نيوز"، إن السيول الجارفة التي جرت في أودية حديبو، فصلت الأجزاء الشرقية من المدينة، عن مركز المحافظة، وحالت دون وصول أهالي تلك المناطق إلى سوق المدينة ومركز الخدمات.