إعصار تيج يتجه لجزيرة سقطرى اليمنية وسط تحذيرات من تأثيره

أعلنت سلطات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا حالة التأهب القصوى وإغلاق المدارس تحسبا للعاصفة المدارية تيج، التي ستصل إلى محافظات سقطرى والمهرة وحضرموت صباح غد الأحد ويستمر تأثيرها حتى الأربعاء.

وقال المركز اليمني للأرصاد والإنذار المبكر الحكومي، اليوم السبت، إن الإعصار تيج بدأ يظهر تأثيره على محافظة أرخبيل سقطرى الواقعة في المحيط الهندي مع تكون سحب رعدية ممطرة على السواحل الغربية والشرقية لليمن.

وأوضح المركز في بيان أن صور الأقمار الصناعية وخرائط الطقس تبين تطور العاصفة المدارية تيج جنوبي بحر العرب وتتمركز على بعد 550 كيلومترا من أرخبيل سقطرى ونحو 990 كيلومترا من سواحل محافظة المهرة جنوب شرق البلاد.