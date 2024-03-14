"نفطر مرة كل يومين".. تفاصيل مؤلمة لمعاناة سكان شمال غزة في رمضان

يروي الكاتب الفلسطيني من قطاع غزة، يسري الغول، تفاصيل مؤلمة لمعاناة سكان غزة وشمالها في الحصول على وجبتي السحور والإفطار، مؤكدًا أن السكان في تلك المناطق يعيشون مجاعة حقيقية، ولا يمكن لهم توفير وجبة الإفطار إلا مرة كل يومين.

يعاني سكان قطاع غزة عامة، وشماله بصفة خاصة من ندرة المواد الغذائية الأساسية، وإن وجدت فبأسعار مرتفعة، وهو ما يضاعف عليهم المعاناة خلال أيام شهر رمضان.

"نفطر مرة كل يومين"

وقال الغول، في حديث لـ"إرم نيوز"، إنه وعائلته المكونة من 8 أشخاص يعيشون أوضاعًا صعبة من الناحية الغذائية، وإن تلك الأوضاع ازدادت سوءًا مع بداية رمضان، لافتًا إلى أنهم يُضطرون لتناول وجبة الإفطار كل يومين مرة.

وأوضح الغول، أنه إلى جانب عدم تمكنهم من توفير وجبة إفطار الصائمين إلا مرة كل يومين، ليس لديهم القدرة على توفير أي من مقومات وجبة السحور، الأمر الذي يدفعهم إلى إعداد الشاي المر دون سكر نظرًا لعدم توافره.

وأضاف: "خلال الأيام الماضية، لم يكن لدينا وجبة سحور إلا الشاي المر دون أي شيء آخر إلى جانبه، إضافة لشرب بعض جرعات الماء التي لا تكاد تسد عطش أي منا"، مبينًا أن المياه الصالحة للشرب نادرة جدًا في غزة، وأن السكان يُضطرون لاستخدام المياه غير المحلاة.