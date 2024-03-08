"موت بطيء".. الجوع والبرد يفتكان بسكان شمال غزة

"نمر بأسوأ ما مررنا به خلال القصف الإسرائيلي المدمر على شمال غزة، نمر بعمليات قتل صامتة وبطيئة، نرى أطفالنا وعائلاتنا تموت جوعًا وبردًا دون أن تستطيع إنقاذها ولا حتى إنقاذ أنفسنا"، هكذا بدأ الشاب خالد الملفوح حديثه لـ"إرم نيوز".

وأضاف الملفوح: "لا أعتقد أن هناك بشرًا عاشوا ما عشناه في شمال قطاع غزة، من حرب طاحنة مدمرة لمدة 160 يومًا لم يتوقف فيها القتل والتدمير لحظة واحدة، ومراكز إيواء بلا إيواء، ومستشفيات بلا خدمات علاجية، وعشرات الآلاف من المواطنين المتكدسين داخل هذه المراكز بدون طعام أو شراب، وفي ظل تفشي للأوبئة والأمراض والبرد القارس".

وبين: "أنا وعائلتي نزحنا من بيتنا شرق مخيم جباليا في الأسابيع الأولى للحرب تحت نيران القذائف والقصف الإسرائيلي، وتوجهت نحو أحد مراكز الإيواء وسط المخيم، نزحنا بدون ملابس شتوية أو أي من أنواع الفراش والأغطية، ولم نتمكن من العودة إلى هناك بسبب تواجد الجيش الإسرائيلي".