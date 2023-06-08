إسرائيل تبحث الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية

وقال مصدر دبلوماسي لـ"رويترز" إن اتخاذ إسرائيل موقفًا فيما يتعلق بالصحراء الغربية قد يؤدي إلى ترقية كاملة لعلاقاتها الدبلوماسية مع المغرب لتتحول بعثاتها الدبلوماسية وهي مكاتب اتصال معينة حاليًا إلى سفارات، مع احتمال أن يحمل المستقبل إبرام اتفاقية تجارة حرة.

وامتنعت وزارة الخارجية الإسرائيلية عن التعليق، لكن مصدرًا في حكومة نتنياهو قال إن مجلس الأمن القومي يناقش الأمر.

وقالت وزارة الخارجية المغربية إن رئيس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنجبي اجتمع، الأربعاء، بوزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، لكن الوزارة لم تسهب في تفاصيل.

وقال رئيس البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية في الرباط، أمس الثلاثاء، إن وزارتي الخارجية الإسرائيلية والمغربية تناقشان مسألة الصحراء الغربية، وإن "القرار النهائي سيكون قرارًا يتخذه كلا الوزيرين".