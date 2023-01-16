احتجاجا على قرارات بن غفير.. الأسرى يغلقون سجن النقب وسط استنفار واسع
أغلق الأسرى الفلسطينيون، يوم الإثنين، سجن النقب الإسرائيلي، وعلقوا كافة مناحي الحياة فيه ورفضوا تنفيذ أوامر قيادة السجن، فيما تسود حالة من التوتر والاستنفار الواسع بالسجون الإسرائيلية، وفق ما أكد مسؤول فلسطيني.
وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، قدري أبو بكر، إن "الهيئة التنظيمية للأسرى قررت إغلاق سجن النقب كخطوة احتجاجية على قرارات وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، والمزمع تنفيذها قريبا".
وأوضح أبو بكر، في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن "الأسرى أغلقوا الغرف الداخلية في سجن النقب ورفضوا الخروج إلى ساحته"، لافتا إلى أن "ذلك جزءا من الرفض الفلسطيني لمخططات الوزير الإسرائيلي التي تستهدف الأسرى".
وأضاف أبو بكر: "هناك حالة استنفار داخل السجون الإسرائيلية كافة، والأسرى مستعدون لمواجهة واسعة في حال طبقت قرارات بن غفير، والتي ستؤدي إلى الانتقاص من حقوق الأسرى وسحب الكثير من منجزاتهم".
وأشار إلى أن "ذلك يأتي بالتزامن مع حالة الاستنفار الدبلوماسي الفلسطيني ضد إجراءات الحكومة الإسرائيلية بحق الأسرى"، متابعًا: "توجهنا لمختلف الجهات الدولية لحماية الأسرى، والقيادة السياسية وجهت عدة رسائل للمنظمات الأممية والدولية بهذا الشأن".
وفي وقت سابق، قرر بن غفير تشديد القيود على الأسرى الفلسطينيين، وعلى زيارة أعضاء الكنيست العرب لهم، حيث أبلغ رئيس الكنيست أمير أوحانا بإلغاء بالإجراءات التي يمكن بموجبها لأي عضو كنيست زيارة الأسرى، وفق تقارير عبرية.
وحذرت التقارير العبرية، من "خطورة قرارات بن غفير المتعلقة بالأسرى الفلسطينيين على الأوضاع الأمنية داخل السجون الإسرائيلية، والتي يمكن أن تؤدي لزعزعة الأرض تحت أجنحة السجن"، وفق تقديرها.