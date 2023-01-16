احتجاجا على قرارات بن غفير.. الأسرى يغلقون سجن النقب وسط استنفار واسع

أغلق الأسرى الفلسطينيون، يوم الإثنين، سجن النقب الإسرائيلي، وعلقوا كافة مناحي الحياة فيه ورفضوا تنفيذ أوامر قيادة السجن، فيما تسود حالة من التوتر والاستنفار الواسع بالسجون الإسرائيلية، وفق ما أكد مسؤول فلسطيني.

وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، قدري أبو بكر، إن "الهيئة التنظيمية للأسرى قررت إغلاق سجن النقب كخطوة احتجاجية على قرارات وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، والمزمع تنفيذها قريبا".