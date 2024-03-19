حماس: لا يوجد أي تقدم في محادثات الهدنة
أعلن مسؤول في حركة "حماس"، مساء الاثنين، عدم تسجيل "أي تقدم" في المحادثات الجارية عبر الوسطاء سعيًا للتوصل إلى اتفاق لإعلان هدنة، وتبادل السجناء بين الحركة وإسرائيل.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المسؤول، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، قوله إن "الحركة قدمت رؤيتها للوسطاء في مصر وقطر، ونحن في حماس بانتظار رد العدو على ما قدمته الحركة في لقاءات الدوحة مع الوسطاء.. حتى الآن لا يوجد أي تقدم ولا يوجد أي اختراق".
وأضاف أن "الكرة (الآن) في ملعب نتنياهو لنرى هل سيماطل ويعطل التوصل لاتفاق كما في كل جولة، أم أنه سيغيّر باتجاه التوصل لاتفاق".
وأكد أن "حماس جاهزة لاتفاق وقف إطلاق النار وصفقة تبادل".
وقدّمت حماس، الأسبوع الماضي، مقترحا للتهدئة في قطاع غزة يقوم على مرحلتين، ويفضي في النهاية إلى وقف دائم لإطلاق النار في الحرب مع إسرائيل.
وينص على مرحلة أولى تتضمّن هدنة لستة أسابيع والإفراج عن 42 أسيرا إسرائيليا، بينهم للمرة الأولى مجندات.
في مقابل ذلك، "تُفرج إسرائيل عن 20 إلى 30 أسيرًا فلسطينيا مقابل كل محتجز إسرائيلي"، وعن 30 إلى 50 معتقلا فلسطينيا مقابل كل جندي أو جندية.
كذلك، تشمل المرحلة الأولى "الانسحاب العسكري من جميع المدن والمناطق المأهولة في قطاع غزة، وعودة النازحين من دون قيود، وتدفق المساعدات بما لا يقل عن 500 شاحنة يوميا".
وفي المرحلة الثانية، تفرج الحركة عن جميع المحتجزين لديها في مقابل "عدد يتم الاتفاق بشأنه من الأسرى الفلسطينيين".
وتطالب تاليًا "بالانسحاب العسكري الكامل من القطاع، وإعادة الإعمار وإنهاء الحصار وفتح المعابر، على أن تتولى مصر وقطر مع الولايات المتحدة متابعة وضمان تطبيق الاتفاق".
ووصف رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو مطالب حماس بأنها "غير واقعية"، لكنه أوفد رئيس الموساد إلى قطر للقاء الوسطاء القطريين والمصريين.
وتشن إسرائيل حربا على قطاع غزة، خلّفت دمارًا هائلًا ونحو 31700 قتيل و31500 جريح على الأقل، معظمهم مدنيون، وفق آخر حصيلة لوزارة الصحة في قطاع غزة، الاثنين.