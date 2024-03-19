حماس: لا يوجد أي تقدم في محادثات الهدنة

أعلن مسؤول في حركة "حماس"، مساء الاثنين، عدم تسجيل "أي تقدم" في المحادثات الجارية عبر الوسطاء سعيًا للتوصل إلى اتفاق لإعلان هدنة، وتبادل السجناء بين الحركة وإسرائيل.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المسؤول، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، قوله إن "الحركة قدمت رؤيتها للوسطاء في مصر وقطر، ونحن في حماس بانتظار رد العدو على ما قدمته الحركة في لقاءات الدوحة مع الوسطاء.. حتى الآن لا يوجد أي تقدم ولا يوجد أي اختراق".

وأضاف أن "الكرة (الآن) في ملعب نتنياهو لنرى هل سيماطل ويعطل التوصل لاتفاق كما في كل جولة، أم أنه سيغيّر باتجاه التوصل لاتفاق".

وأكد أن "حماس جاهزة لاتفاق وقف إطلاق النار وصفقة تبادل".

وقدّمت حماس، الأسبوع الماضي، مقترحا للتهدئة في قطاع غزة يقوم على مرحلتين، ويفضي في النهاية إلى وقف دائم لإطلاق النار في الحرب مع إسرائيل.

وينص على مرحلة أولى تتضمّن هدنة لستة أسابيع والإفراج عن 42 أسيرا إسرائيليا، بينهم للمرة الأولى مجندات.

في مقابل ذلك، "تُفرج إسرائيل عن 20 إلى 30 أسيرًا فلسطينيا مقابل كل محتجز إسرائيلي"، وعن 30 إلى 50 معتقلا فلسطينيا مقابل كل جندي أو جندية.

كذلك، تشمل المرحلة الأولى "الانسحاب العسكري من جميع المدن والمناطق المأهولة في قطاع غزة، وعودة النازحين من دون قيود، وتدفق المساعدات بما لا يقل عن 500 شاحنة يوميا".