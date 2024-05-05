إسرائيل تغلق مكاتب الجزيرة وتصادر معداتها

قرَّرت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بالإجماع، اليوم الأحد، وقف عمل شبكة الجزيرة التلفزيونية القطرية في إسرائيل، ولم يحدد بيان صادر عن الحكومة توقيت دخول القرار حيز التنفيذ.

وجاء تصويت مجلس الوزراء بعد أن أقر الكنيست الإسرائيلي مشروع قانون يسمح بالإغلاق المؤقت في إسرائيل لمحطات البث الأجنبية، التي تعتبر تهديدًا للأمن القومي خلال الحرب على حركة "حماس" في غزة.

وبعد القرار، أمر وزير الاتصالات الإسرائيلي، شلومو كرعي، بمصادرة معدات البث التابعة للقناة.

وبموجب قرار الإغلاق، أمر وزير الاتصالات بمصادرة الأجهزة "المستخدمة في نقل محتوى القناة"، ويشمل ذلك معدات التحرير والتوجيه والكاميرات والميكروفونات وخوادم الإنترنت وأجهزة الحواسيب المحمولة، بالإضافة إلى معدات البث اللاسلكي وبعض الهواتف المحمولة.