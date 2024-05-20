تونس.. بدء تسجيل الناخبين تمهيداً للاستحقاق الرئاسي

بدأت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، اليوم الاثنين، عملية تسجيل الناخبين وتعديل السجلات الانتخابية، وذلك قبيل أشهر من تنظيم الانتخابات الرئاسية التي أعلنت عدة شخصيات الترشح لها.

ورغم عدم إعلان السلطات بعد عن الموعد الرسمي لهذا الاستحقاق الرئاسي، إلا أن الهيئة العليا دعت الناخبين إلى التسجيل في مقارها الفرعية الموجودة في الولايات، تمهيدًا لإجراء الانتخابات.

وأعلن العديد من الشخصيات التونسية المعارضة، مثل زعيمة الحزب الدستوري الحر الموقوفة منذ أشهر عبير موسي، والوزير السابق ناجي جلول، والوزير في عهد الرئيس زين العابدين بن علي، المنذر الزنايدي، ترشحها لهذا السباق، وسط جدل بشأن إمكانية تعديل قانون الانتخاب.