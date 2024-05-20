تونس.. بدء تسجيل الناخبين تمهيداً للاستحقاق الرئاسي
بدأت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، اليوم الاثنين، عملية تسجيل الناخبين وتعديل السجلات الانتخابية، وذلك قبيل أشهر من تنظيم الانتخابات الرئاسية التي أعلنت عدة شخصيات الترشح لها.
ورغم عدم إعلان السلطات بعد عن الموعد الرسمي لهذا الاستحقاق الرئاسي، إلا أن الهيئة العليا دعت الناخبين إلى التسجيل في مقارها الفرعية الموجودة في الولايات، تمهيدًا لإجراء الانتخابات.
وأعلن العديد من الشخصيات التونسية المعارضة، مثل زعيمة الحزب الدستوري الحر الموقوفة منذ أشهر عبير موسي، والوزير السابق ناجي جلول، والوزير في عهد الرئيس زين العابدين بن علي، المنذر الزنايدي، ترشحها لهذا السباق، وسط جدل بشأن إمكانية تعديل قانون الانتخاب.
ولم يعلن الرئيس قيس سعيد بعد نيته الترشح لعهدة جديدة، لكنه سبق أن أكد أن الانتخابات الرئاسية ستُجرى في موعدها، منتقدًا من أعلنوا ترشحهم في مرات عدة.
وقال سعيد، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية، إن "كل الانتخابات القادمة ستتم في موعدها، بما في ذلك الانتخابات الرئاسية".
ولفت إلى أنه "تم احترام المواعيد كافة، من موعد الاستفتاء إلى موعد انتخاب أعضاء البرلمان، والانتخابات الأخيرة للمجالس المحلية، التي تشكّل المرحلة الأولى لإنشاء مجلس الجهات والأقاليم".
وفي وقت سابق، قال سعيد إن "الترشح للانتخابات الرئاسية ليس طموحًا، وسيتم طرحه في موعده"، ما قُرئ على أنه تمهيد لدخوله السباق نحو قصر قرطاج.