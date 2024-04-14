إسرائيل: حماس رفضت أحدث مقترح لاستعادة الرهائن

ذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان، اليوم الأحد، أن حركة حماس، رفضت أحدث مقترح لاستعادة الرهائن الإسرائيليين. وقال إن إسرائيل ستواصل تحقيق أهدافها في غزة "بكامل قوتها".

وقال البيان، إن رفض المقترح يظهر أن يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي لحماس في قطاع غزة، لا يريد اتفاقًا، ويحاول استغلال التوترات مع إيران، وتصعيد الصراع على المستوى الإقليمي، وفقًا لرويترز.

ومن جانبه أعلن جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي "الموساد" الذي يتولى المفاوضات مع حماس بشأن الهدنة في قطاع غزة، أن الحركة الفلسطينية رفضت مقترح التهدئة الذي قدمه الوسطاء.