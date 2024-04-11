بايدن يحث حماس على قبول أحدث مقترح للهدنة
حث الرئيس الأمريكي جو بايدن حركة حماس على قبول أحدث مقترح بشأن وقف مؤقت لإطلاق النار في غزة، مقابل إطلاق سراح بعض الرهائن الذين تحتجزهم الحركة.
وقال بايدن، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، إنه كان صريحًا وواضحًا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في التأكيد أن على إسرائيل السماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة.
والإثنين الماضي، أفادت وكالة "رويترز" بأن حركة حماس تدرس اقتراح هدنة جديدة على 3 مراحل وتستمر لمدة 6 أسابيع، رغم أنباء عن رفض الحركة لهذا المقترح.
وتشمل الهدنة المقترحة في مرحلتها الأولى الإفراج عن النساء والأطفال الإسرائيليين المحتجزين لديها، مقابل إطلاق سراح ما يصل إلى 900 معتقل فلسطيني.
وبين مصدر في حركة حماس لـ"رويترز"، فضَّل عدم الكشف عن هويته، أن المرحلة الأولى تتضمن السماح بدخول ما بين 400 و500 شاحنة مساعدات يوميًا.
أما المرحلة الثانية فتتضمن عودة النازحين المدنيين غير المسلحين إلى شمال القطاع دون تحديد أعدادهم.
فيما تتضمن المرحلة الثالثة إطلاق كل الأسرى الإسرائيليين والانتهاء من مفاوضات العودة للهدوء المستدام.