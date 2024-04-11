بايدن يحث حماس على قبول أحدث مقترح للهدنة

حث الرئيس الأمريكي جو بايدن حركة حماس على قبول أحدث مقترح بشأن وقف مؤقت لإطلاق النار في غزة، مقابل إطلاق سراح بعض الرهائن الذين تحتجزهم الحركة.

وقال بايدن، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، إنه كان صريحًا وواضحًا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في التأكيد أن على إسرائيل السماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة.