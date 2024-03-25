ترامب يدعو إسرائيل إلى إنهاء الحرب

دعا الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في مقابلة مع صحيفة إسرائيلية نشرت الإثنين، إسرائيل، إلى إنهاء الحرب محذرا من أن الأخيرة تفقد "الكثير من التأييد" بسبب هجومها على غزة.

جاءت تصريحات ترامب المرشح الجمهوري لمنافسة الرئيس جو بايدن في انتخابات نوفمبر، في اليوم الذي امتنعت فيه واشنطن عن التصويت في مجلس الأمن الدولي على قرار دعا إلى وقف "فوري" لإطلاق النار في غزة.

وقال ترامب وفقا لما نشرته صحيفة "إسرائيل هايوم"، "عليكم أن تنجزوا الحرب. أن تنهوها. يجب أن تنتهوا منها".

وأضاف "أقول إن على إسرائيل أن تكون حذرة للغاية لأنكم تخسرون تأييد قسم كبير من العالم، تخسرون الكثير من التأييد. يجب إنهاء الحرب وإنجاز المهمة".

وعندما سُئل عن كيف كان سيكون رده على هجوم حماس، قال ترامب للصحيفة "كنت سأرد بالطريقة نفسها التي ردت بها إسرائيل إلى حد كبير"، لكنه أعرب عن قلقه بشأن الانطباع أو الصورة العامة التي تخلفها الحرب التي حولت فيها الضربات الإسرائيلية قطاع غزة في معظمه الى أنقاض.