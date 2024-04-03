لجنة خبراء أمريكية: المجاعة في غزة لا سابق لها في التاريخ الحديث

حذَّرت لجنة من خبراء الشؤون الإنسانية التابعين للحكومة الأمريكية من أن انتشار الجوع وسوء التغذية في غزة بسبب الهجوم الإسرائيلي المستمر بدعم أمريكي، غير مسبوق في التاريخ الحديث، ويمثل أزمة لا مثيل لها في العصر الحالي.

وقالت صحيفة "هوف بوست" الأمريكية إنّ الخبراء لفتوا إلى وجود دلائل تشير إلى أن المجاعة قد تحدث بالفعل في مناطق معينة من قطاع غزة، مرجّحين حدوث زيادة سريعة في الوفيات المرتبطة بالجوع خلال الأسابيع المقبلة.

تقديرات صادمة

وأوضحت الصحيفة أنّ هذه "التقديرات الصادمة" نُقلت عبر برقية كتبها مسؤولون من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وتم توزيعها على مختلف الهيئات الحكومية الأمريكية، بما في ذلك مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، وفروع وزارة الخارجية والبعثات الدبلوماسية في الخارج.

وتعكس البرقية "قراءة المنظمات الإنسانية الخارجية للوضع المزري واليائس في غزة، وتُظهر أن إدارة بايدن تعي جيدًا خطر ارتفاع أعداد القتلى بشكل كبير في الأيام والأسابيع المقبلة، في الوقت الذي تستمر فيه بدعم العملية العسكرية الإسرائيلية ومقاومة الدعوات إلى إنهاء دائم للحرب" وفق الصحيفة.

وشدد الخبراء الأمريكيون في برقيتهم على "الحاجة الماسة إلى مساعدات إنسانية فورية وكبيرة، للتخفيف من ظروف المجاعة في غزة، بالإضافة إلى ضرورة توسيع نطاق وصول المساعدات الإنسانية والممر الآمن لعمال الإغاثة."