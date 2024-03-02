الأمم المتحدة تحذر مجلس الأمن من مجاعة وشيكة في غزة

أصدرت الأمم المتحدة، السبت، تحذيرا شديد اللهجة إلى مجلس الأمن، من مجاعة وشيكة في غزة، وفق ما جاء في مجلة " فورين أفيرز" الأمريكية.

وبحسب المجلة، فإن "المجاعة التي تلوح بالأفق قد تؤدي إلى عدد مذهل من الوفيات يتجاوز تلك الناجمة عن الحرب، إلا أنه لا يزال هناك نافذة ضيقة لفرصة تجنب هذه الكارثة، شريطة اتخاذ إجراءات فورية."

وقالت "لا يمكن التنبؤ بالمجاعة فحسب، بل يمكن الوقاية منها أيضا، بوسع أنظمة الإنذار المبكر المتقدمة أن تتنبأ بمخاطر المجاعة بدقة ملحوظة، أشبه بتنبؤات الأعاصير، ولاسيما أن المنظمات الإنسانية تمتلك إستراتيجيات راسخة للتخفيف من مثل هذه الأزمات، بما في ذلك توزيع المنتجات الغذائية الغنية، وعلاجات سوء التغذية المبتكرة، وتدخلات الصحة العامة".

وأضافت أنه "من المؤسف أن العقبات السياسية الإسرائيلية، تعمل على تفاقم محنة غزة وإعاقة جهود الإغاثة، وأن حوادث مثل قصف قافلة إغاثة تابعة للأمم المتحدة رغم حصولها على تصريح مسبق، تسلط الضوء على التحديات التي تواجهها وكالات الإغاثة؛ ما يعيق قدرتها على تنفيذ التدابير الحيوية للوقاية من المجاعة".