الجيش الإسرائيلي يقتل 4 شبان فلسطينيين في الضفة الغربية‎

قتلت قوات إسرائيلية 4 فلسطينيين وأصابت 8 آخرين في الضفة الغربية، الاثنين، قرب قرية "كفر نعمة"، غرب رام الله، وفق ما أوردته وكالة "وفا" الفلسطينية.

وذكرت الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية أن القتلى هم محمد رسلان عبدو، ومحمد جابر عبدو، ورشدي سميح عطايا، ووسيم بسام زيدان.

وأوضحت الوكالة أن "قوة خاصة إسرائيلية أطلقت الرصاص تجاه مركبة قرب قرية (كفر نعمة)، ما أدى لاستشهاد الشبان الأربعة، قبل احتجاز جثامينهم".

وأفادت "وفا" بأن "قوات الاحتلال اقتحمت القرية عقب إطلاق النار صوب المركبة، ما أدى لاندلاع مواجهات"، مشيرة إلى "وصول 8 مصابين حالتهم بين طفيفة إلى متوسطة، إلى مجمع فلسطين الطبي".

وأعلنت حركة "فتح" - إقليم رام الله والبيرة، "الإضراب العام والشامل لمناحي الحياة كافة في محافظة رام الله والبيرة، الثلاثاء، مع الإبقاء على الفعالية الجماهيرية في ساحة مركز البيرة الثقافي رفضاً لعملية الاغتيال ونصرةً للمعتقلين وغزة".