أول إسباني غادر غزة يطالب بإخراج الفلسطينيين من "القفص اللاإنساني"
طالب طبيب التخدير في منظمة "أطباء بلا حدود"، راؤول إنسرتيس، وهو أول مواطن إسباني يتم إجلاؤه من قطاع غزة، بإخراج الفلسطينيين من القطاع، واصفًا إياه بـ"القفص اللاإنساني" الذي وضُعوا فيه ويموتون فيه، وفق وكالة الأنباء الإسبانية "إيفي".
ونقلت الوكالة عن الطبيب الإسباني إنسرتيس، قوله: "مثلما أن أجسادنا هنا، في مصر معبر رفح، وستعود قريبًا إلى إسبانيا، إلا أن قلوبنا وعقولنا وأرواحنا قد بقيت مع رفاقنا، مع الفلسطينيين، في ذلك القفص اللاإنساني الذي أصبح عليه قطاع غزة".
وأشارت الوكالة إلى أن "إنسرتيس" عاش في غزة هذه الأيام "بإحباط وعجز وإحساس غامر بالفضيحة" بسبب ما شهدوه منذ أن عاقبت إسرائيل سكان القطاع بالحصار والتفجيرات العشوائية، ردًا على الهجوم الذي شنته حركة حماس على الأراضي الإسرائيلية، يوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وأوضحت أن "إنسرتيس" شاهد كيفية سقوط القنابل في أماكن محمية دوليًا، حيث قال: "كنا في ملجأ للأمم المتحدة تم إنشاؤه كمنطقة منزوعة السلاح، حيث لا ينبغي من الناحية النظرية أن تسقط القنابل في مكان قريب.. لكن الأمر لم يكن كذلك، لأن العديد من القنابل سقطت في مكان قريب، مما أدى إلى مقتل الأشخاص الذين كانوا على بعد أمتار قليلة من الملجأ".
المصدر: وكالة الأنباء الإسبانية "إيفي"