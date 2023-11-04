أول إسباني غادر غزة يطالب بإخراج الفلسطينيين من "القفص اللاإنساني"

طالب طبيب التخدير في منظمة "أطباء بلا حدود"، راؤول إنسرتيس، وهو أول مواطن إسباني يتم إجلاؤه من قطاع غزة، بإخراج الفلسطينيين من القطاع، واصفًا إياه بـ"القفص اللاإنساني" الذي وضُعوا فيه ويموتون فيه، وفق وكالة الأنباء الإسبانية "إيفي".

ونقلت الوكالة عن الطبيب الإسباني إنسرتيس، قوله: "مثلما أن أجسادنا هنا، في مصر معبر رفح، وستعود قريبًا إلى إسبانيا، إلا أن قلوبنا وعقولنا وأرواحنا قد بقيت مع رفاقنا، مع الفلسطينيين، في ذلك القفص اللاإنساني الذي أصبح عليه قطاع غزة".