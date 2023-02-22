ارتفاع حصيلة شهداء العملية العسكرية الإسرائيلية في نابلس إلى 6

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العملية العسكرية التي نفذها الجيش الإسرائيلي بنابلس، شمال الضفة الغربية، إلى 6 شهداء، وعشرات الإصابات.

ونفذ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية سريعة في قلب البلدة القديمة بمدينة نابلس، ضد مسلحين ينتمون لمجموعة "عرين الأسود"، وكتيبة سرايا القدس التابعة للجهاد الإسلامي، والذين يتهمهم بتنفيذ عمليات إطلاق نار صوب الجنود الإسرائيليين في الفترة الماضية.

وقالت الصحة الفلسطينية في تصريحات متتالية، إن: "6 فلسطينيين استشهدوا برصاص الجيش الإسرائيلي، بينهم مسن فلسطيني".

وأضافت الصحة: "توزعت الإصابات بين الفلسطينيين على مستشفيات مدينة نابلس الحكومية، والتي بلغت 71 إصابة، بينها إصابات خطيرة للغاية في منطقة الظهر والبطن".