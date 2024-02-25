غزة.. مأساة عريس فقد زوجته في أول أسبوع من زفافه

"ما زلت أعاني من كابوس لا نهاية له، أغمض عيني كل يوم على أمل أن أستيقظ لأجد أن ما يحدث كان حلمًا، ولكن في كل صباح أصطدم بواقع أليم، أبدأ بالبكاء من جديد كطفل صغير"، هكذا بدأ العريس الشاب محمد الشرافي برواية مأساته خلال حرب غزة.

وأضاف الشرافي، لـ"إرم نيوز": "تزوجت قبل بدء حرب غزة بيومين، بعد أن أقمت حفل زفاف يليق بزوجتي وبعلاقة الود التي ربطتنا 3 أعوام، خططنا معًا لهذا اليوم وبناء شقتنا شيئًا فشيئًا حتى تناسبت مع أحلامنا فأسميناها شقة الأحلام".

وتابع: "لم نتمكن من العيش فيها وبدء حياتنا، حتى دخلت الحرب الإسرائيلية حيّز التنفيذ وبدأ القصف الإسرائيلي يطال المباني والمواطنين في الشوارع والطرقات، فنزحت من شقتي غرب مدينة غزة وأوصلت زوجتي إلى بيت عائلتها وسط المدينة، وغادرت أنا إلى منزل عائلتي".