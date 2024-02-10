حرب غزة تضع الآباء في مواقف مأساوية أمام أطفالهم

وأضاف عبد العزيز: "عند صباح اليوم التالي قررنا النزوح لجنوب وادي غزة، وسط اشتداد القصف من دون أن آخذ شيئًا معي، وخرجنا كما نحن، بلباس البيت وأحذية بسيطة وانطلقنا نحو شارع صلاح الدين للالتحاق بأفواج النازحين".

وتابع: "اقتربنا مشيًا على الأقدام من الوصول إلى الحاجز العسكري، ووقتها اضطررت إلى حمل زينة ذات الـ10 أعوام لأنها باتت تشعر بالتعب والإرهاق الشديدين، وأثناء حملي لها وعبورنا الحاجز العسكري الإسرائيلي سقط حذاؤها، فأمرني الجندي الإسرائيلي بالاستمرار في المشي إلى الأمام، وبالفعل أكملت المسير حتى تعدينا الحاجز بمئات الأمتار".

وأكمل عبدالعزيز: "أنزلت زينة ونسيت أنها أصبحت بلا حذاء، ومشت زينة مسافة 3 كيلو مترات حافية القدمين حتى سالت الدماء من قدميها بفعل الاحتكاك والحصى الموجودة على طول الطريق، فبدأت أبحث لها عن أي حذاء قديم، فوجدت زوجين مختلفين عن بعضهما وأقنعتها بارتدائه فقط حتى نصل إلى مكان ما ونشتري حذاء جديدا".