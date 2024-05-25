خبراء: التحركات الأممية والدولية ستُحدث تحولاً في "القضية الفلسطينية"

التحركات الأممية

مطلع الشهر الجاري، حظي مشروع قرار تقدمت به دولة الإمارات، بوصفها الرئيس الحالي للمجموعة العربية بالأمم المتحدة، بأغلبية 143 صوتاً، والذي ينص على حق الفلسطينيين بالحصول على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة.

واعتُبر مشروع القرار خطوة تاريخية على طريق السلام وتحقيق حل الدولتين، ويعزز التحركات الفلسطينية للانضمام للمنظمات الدولية، والمطالبة بالاعتراف العالمي بالدولة الفلسطينية.

وأكد المحلل السياسي محمد هواش، "أن هذا القرار كان بمثابة انقلاب دولي بالمواقف المتعلقة بحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتأكيد رغبة المجتمع الدولي بإنهائه في إطار حل الدولتين وبعملية سياسية".

وأوضح هواش، لـ"إرم نيوز"، أن "الخطوة المدعومة عربياً ستؤدي إلى حضور فلسطيني غير مسبوق بالمحافل الدولية، كما أنها ستجبر الولايات المتحدة على العمل مع أطراف أخرى من أجل إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في إطار توافقي بعيداً عن الخطوات أحادية الجانب".

وأضاف: "حصول فلسطين على العضوية الكاملة، سيدفع إسرائيل نحو تقديم تنازلات غير مسبوقة، كما أنه سيكون مصحوباً بمواقف دولية جديدة ستكون بمثابة زلزال سياسي للائتلاف الحكومي الإسرائيلي بقيادة بنيامين نتنياهو".