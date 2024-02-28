المغرب.. مصرع 8 مهاجرين غرقًا في مياه البحر المتوسط
أفادت السلطات المغربية بأن 8 أشخاص لقوا مصرعهم غرقًا بمياه البحر الأبيض المتوسط، أمس الثلاثاء، أثناء محاولة للهجرة غير النظامية.
وفي التفاصيل أوضحت السلطات المحلية، اليوم الأربعاء في بيان نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء، أن الضحايا كانوا ضمن مجموعة من المهاجرين غير النظاميين استقلوا قاربًا مطاطيًّا في محاولة لعبور البحر الأبيض المتوسط انطلاقًا من منطقة تشارانا-بومحفوض جماعة بني شيكر، في إقليم الناظور شمال المغرب، قبل أن ينقلب القارب بسبب سوء الأحوال الجوية، التي سجلت هبوب رياح قوية وارتفاع لعلو أمواج البحر.
وتدخلت السلطات المحلية ومصالح الدرك الملكي والبحرية الملكية والوقاية المدنية، إذ تم إنقاذ 9 أشخاص وانتشال 8 جثث، فيما يستمر البحث حاليًّا من أجل الوصول إلى مفقودين محتملين، وفقًا للبيان.
وأشار إلى أنه تم فتح تحقيق من قبل السلطات المعنية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لكشف ظروف وملابسات الحادث.