المغرب.. مصرع 8 مهاجرين غرقًا في مياه البحر المتوسط

وتدخلت السلطات المحلية ومصالح الدرك الملكي والبحرية الملكية والوقاية المدنية، إذ تم إنقاذ 9 أشخاص وانتشال 8 جثث، فيما يستمر البحث حاليًّا من أجل الوصول إلى مفقودين محتملين، وفقًا للبيان.

وأشار إلى أنه تم فتح تحقيق من قبل السلطات المعنية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لكشف ظروف وملابسات الحادث.