مصرع 9 مهاجرين في قارب قبالة السواحل التونسية

أعلن كل من خفر السواحل التونسي ومصدر قضائي، الخميس، أن 9 مهاجرين غير قانونيين كانوا يحاولون بلوغ أوروبا، لقوا حتفهم في قارب انجرف قبالة السواحل الشرقية للبلاد إثر تعرضه لأضرار.

وقال الناطق باسم خفر السواحل حسام الدين الجبالي لوكالة "فرانس برس" إنه عُثر على الجثث على متن القارب الذي كان يقل 52 مهاجرًا من جنسيات مختلفة، قبالة سواحل مدينة جرجيس (وسط شرق) تونس بعد انطلاقه من "شواطئ دولة مجاورة".

وأشار الجبالي في حصيلة أولية، إلى أنه "تمّ العثور على 5 جثث من المهاجرين وآخر في حالة حرجة في هذا القارب"، دون أن يحدد سبب الوفاة.

وبحسب الناطق الرسمي لمحكمة مدنين لسعد الحرّ، توفي 9 مهاجرين كانوا على متن القارب.

وأكد الحرّ أنه "من المحتمل جدًا أن يكونوا قد ماتوا اختناقًا برائحة الوقود في قاع هذا القارب" المؤلف من طبقتين، مشيرًا إلى أنه تمّ إنقاذ 43 مهاجرًا، نقل 6 منهم إلى المستشفى.

ويحمل المهاجرون، وجميعهم رجال، جنسيات مختلفة منها المصرية والسورية والباكستانية والبنغلاديشية، بحسب الناطق باسم محكمة مدنيين.

وقال الحرس الوطني في بيان إن القارب "تعرّض لأضرار ناجمة عن تسرب المياه".

ونقلت وسائل إعلام محلية، أن القارب انطلق من السواحل الليبية.