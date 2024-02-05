منظمة: اضطراب الملاحة في البحر الأحمر "خطر على الاقتصاد العالمي"

حذّرت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، اليوم الإثنين، من أن النزاع في الشرق الأوسط يمثّل خطرا على الاقتصاد، إذ يهدد برفع أسعار المواد الاستهلاكية.

وأفادت المنظمة أن اضطراب الملاحة في البحر الأحمر يهدد برفع أسعار المواد الاستهلاكية.

ورفعت المنظمة، التي تتخذ من باريس مقرا، توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي لعام 2024.

وتتوقع أن تبلغ نسبة النمو 2.9%، مقارنة مع توقعاتها السابقة في نوفمبر/ تشرين الثاني والبالغة 2.7%، فيما رفعت بشكل كبير التوقعات الخاصة بالولايات المتحدة.