بعثة الأمم المتحدة تدعو إلى "مصالحة وطنية شاملة" في ليبيا (فيديو)
أكدت القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، ستيفاني خوري، التزام البعثة بالعمل على "دعم عملية مصالحة وطنية شاملة مع كل الشركاء".
وشددت خوري، في رسالة مصورة إلى الليبيين عبر منصات التواصل الاجتماعي، على "دعم إجراء انتخابات وطنية شاملة حرة ونزيهة لإعادة الشرعية للمؤسسات الليبية".
كما أكدت التزام البعثة "بمساندة الليبيين على تجنيب البلاد مخاطر الانقسام والعنف وهدر الموارد، وذلك من خلال تيسير عملية سياسية شاملة، يملكها ويقودها الليبيون أنفسهم، بمن فيهم النساء والشباب ومختلف المكونات".
وأضافت أن البعثة ستعمل مع الليبيين من أجل "التنفيذ الكامل والمستدام لاتفاق وقف إطلاق النار، ومعالجة انتشار الأسلحة، وتحسين وضع حقوق الإنسان وسيادة القانون."
وقالت: "لقد عـانى الشعب الليبي بما يكفي من غياب الاستقرار والتنمية، واليوم يواجه ظروفاً معيشية صعبة.. وحان الوقت لوضع حد لهذه المعاناة".