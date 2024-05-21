بعثة الأمم المتحدة تدعو إلى "مصالحة وطنية شاملة" في ليبيا (فيديو)

أكدت القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، ستيفاني خوري، التزام البعثة بالعمل على "دعم عملية مصالحة وطنية شاملة مع كل الشركاء".

وشددت خوري، في رسالة مصورة إلى الليبيين عبر منصات التواصل الاجتماعي، على "دعم إجراء انتخابات وطنية شاملة حرة ونزيهة لإعادة الشرعية للمؤسسات الليبية".