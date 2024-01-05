السوداني: ترتيبات لإنهاء وجود التحالف الدولي في العراق

قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إن حكومته بصدد تحديد موعد بدء عمل لجنة لوضع ترتيبات إنهاء وجود قوات التحالف الدولي في العراق بصورة نهائية.

جاء ذلك في تصريحات للسوداني نقلتها وكالة الأنباء العراقية "واع" خلال مشاركته اليوم الجمعة في الحفل التأبيني الذي أقامته هيئة الحشد الشعبي في الذكرى الرابعة لمقتل نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، والجنرال قاسم سليماني، رئيس فيلق القدس الإيراني.

وقال السوداني في حديثه خلال المناسبة إن مقتل المهندس وسليماني "مثل ضربة لكل الأعراف والمواثيق والقوانين التي تحكم العلاقة بين العراق والولايات المتحدة، مثلما كان جريمة نكراء غير مبررة".

ولفت إلى أن "العراق تربطهُ مع أمريكا اتفاقية شراكة استراتيجية وعلاقات دبلوماسية، وبهذا تمَّ خرق المبادئ الرئيسية للعلاقات الدولية وما نصَّ عليهِ ميثاق الأمم المتحدة من المساواة في السيادة بين الدول وحظر استخدام القوة في العلاقات الدولية".