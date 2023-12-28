ردا على السوداني.. خبراء: العراق غير جاهز لإنهاء وجود التحالف الدولي

كشف رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، عن سعي حكومته لإنهاء وجود قوات التحالف الدولي في البلاد مع تأكيد رفضه للاعتداءات الأمريكية على العراق، فيما حذرت أطراف سياسية من خطورة تخلي العراق عن التحالف الدولي.

وقال السوداني في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الإسباني بيدرو سانشيز الذي يجري زيارة هي الأولى من نوعها إلى بغداد، "نحن في طور إعادة ترتيب العلاقة، ففي ظل وجود قوات عراقية متمكنة فإن الحكومة العراقية ماضية في اتجاه إنهاء وجود قوات التحالف الدولي الذي يضم مستشارين أمنيين يدعمون القوات الأمنية في مجالات التدريب والمشورة والتعاون الاستخباري".

وأضاف أنه "حصلت اعتداءات مؤخرا على القواعد العسكرية العراقية والبعثات الدبلوماسية، وقد أكدنا موقف الحكومة الرسمي والسياسي إزاء هذه الهجمات التي نعتقد أنها أعمال عدائية تضر المصلحة الوطنية للعراق، وتؤثر على أمن واستقرار البلد".

وشدد بالقول: "أكدنا من جانب آخر أهمية الالتزام بالتفويض القانوني الممنوح من قبل الحكومات العراقية السابقة لهذا الوجود، الذي يجب أن يكون في إطار دعم القوات الأمنية في مجالات التدريب والمشورة، وألا يتجاوز إلى حد القيام بأعمال عسكرية كونها تمثل المساس بالسيادة العراقية، وهو أمر مرفوض".

وختم رئيس الوزراء العراقي بالقول إن "الحكومة العراقية واعية وملتزمة وقادرة على القيام بواجباتها لحفظ أمن البعثات الدبلوماسية، وأماكن وجود المستشارين الأمنيين".

إلى ذلك رأى السياسي العراقي البارز مثال الألوسي، لـ"إرم نيوز"، أن "العراق ما زال بحاجة إلى التحالف الدولي، خصوصاً أن خطر تنظيم داعش ما زال قائما مع شن التنظيم عمليات إرهابية مختلفة بين حين وآخر في مدن مختلفة تستهدف المدنيين والقوات العراقية".