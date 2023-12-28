السوداني: الحكومة ماضية في إنهاء وجود التحالف الدولي بالعراق

أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، أن الحكومة العراقية ماضية باتجاه إنهاء وجود التحالف الدولي في العراق، فيما أشار إلى أن الحكومة ترفض الاعتداءات على البعثات الدبلوماسية في العراق.

وبحسب وكالة الأنباء العراقية، قال رئيس الوزراء في بيان، "حصلت مؤخراً، اعتداءات على القواعد العسكرية العراقية والبعثات الدبلوماسية، وأكدنا موقف الحكومة الرسمي والواضح الرافض لهذه الاعتداءات التي نعتقد بأنها أعمال عدائية تضر بالمصلحة الوطنية للعراق وتؤثر على أمن واستقرار البلد".

وأكد في البيان "على أهمية الالتزام بالتفويض القانوني الممنوح من قبل الحكومات العراقية السابقة لهذا الوجود، والذي يجب أن يكون ضمن إطار الدعم للقوات الأمنية في مجالات التدريب، وأن لا يتجاوز حد القيام بأعمال عسكرية كونها يمثل مساساً بالسيادة العراقية وهو أمر مرفوض".

ولفت السوداني إلى أن "الحكومة العراقية واعية وملتزمة وقادرة على القيام بواجباتها لحفظ أمن البعثات الدبلوماسية وأماكن وجود المستشارين الأمنيين".

وكان الجيش الأميركي نفّذ ضربات جوية يوم الاثنين في العراق ردًّا على هجوم بطائرة مسيرة في وقت سابق من اليوم ذاته شنَّه مسلحون، أدى إلى دخول جندي أمريكي في حالة حرجة وإصابة اثنين آخرين.