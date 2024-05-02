هنية: حماس تدرس مقترح الهدنة في غزة بـ"روح إيجابية"

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، اليوم الخميس، على "الروح الإيجابية" المحيطة بدراسة مقترح الهدنة المقدم من الجانب الإسرائيلي.

وبحسب بيان للحركة نقلته وكالة "فرانس برس"، أكد هنية بعد اتصال هاتفي مع وزير المخابرات المصرية عباس كامل "على الروح الإيجابية عند الحركة في دراسة مقترح وقف إطلاق النار"، مثمنًا الدور الذي تقوم به قطر في الوساطة.

واتفق الطرفان على استكمال المباحثات الجارية بهدف إنضاج اتفاق بوساطة قطر ومصر.

وأشار البيان إلى أن وفدًا من حماس سيزور مصر "في أقرب وقت لاستكمال المباحثات الجارية بهدف إنضاج اتفاق يحقق مطالب شعبنا بوقف العدوان".

وفي بيان آخر، قالت حماس إن هنية أجرى اتصالًا هاتفيًا مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد عبد الرحمن آل ثاني، و"بحثا آخر تطورات المفاوضات بشأن وقف العدوان على شعبنا الفلسطيني"، وفق "فرانس برس".

وقدم الوسطاء مقترحًا لاتفاق هدنة تشمل وقفًا لإطلاق النار لمدة 40 يومًا، وتبادل عشرات الرهائن مع عدد أكبر من المعتقلين الفلسطينيين.