هنية: حماس تدرس مقترح الهدنة في غزة بـ"روح إيجابية"
أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، اليوم الخميس، على "الروح الإيجابية" المحيطة بدراسة مقترح الهدنة المقدم من الجانب الإسرائيلي.
وبحسب بيان للحركة نقلته وكالة "فرانس برس"، أكد هنية بعد اتصال هاتفي مع وزير المخابرات المصرية عباس كامل "على الروح الإيجابية عند الحركة في دراسة مقترح وقف إطلاق النار"، مثمنًا الدور الذي تقوم به قطر في الوساطة.
واتفق الطرفان على استكمال المباحثات الجارية بهدف إنضاج اتفاق بوساطة قطر ومصر.
وأشار البيان إلى أن وفدًا من حماس سيزور مصر "في أقرب وقت لاستكمال المباحثات الجارية بهدف إنضاج اتفاق يحقق مطالب شعبنا بوقف العدوان".
وفي بيان آخر، قالت حماس إن هنية أجرى اتصالًا هاتفيًا مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد عبد الرحمن آل ثاني، و"بحثا آخر تطورات المفاوضات بشأن وقف العدوان على شعبنا الفلسطيني"، وفق "فرانس برس".
وقدم الوسطاء مقترحًا لاتفاق هدنة تشمل وقفًا لإطلاق النار لمدة 40 يومًا، وتبادل عشرات الرهائن مع عدد أكبر من المعتقلين الفلسطينيين.
وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، قد حث من القدس، أمس الأربعاء، حماس على القبول بمقترح الهدنة.
وقال بلينكن: "إذا كانت حماس تدّعي فعلًا أنها تهتم بالشعب الفلسطيني وتريد أن ترى تخفيفًا فوريًا لمعاناتهم، فعليها أن تقبل بهذه الصفقة".
وأضاف "في حال عدم حصول ذلك، فأعتقد أن هذا دليل إضافي يؤشر لعدم اكتراثها".
من جانبه، قال القيادي في حركة حماس، سهيل الهندي، إن هدف الحركة يتمثل في "الوصول إلى إنهاء هذه الحرب"، وهو هدف يتعارض مع إصرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على المضي قدمًا فيها.
ووفق الوكالة الفرنسية، وضع بيان حماس اليوم الخميس حدًا للتكهنات التي قالت إن موقف الحركة "سلبي" في الوقت الراهن.
ونقلت "فرانس برس" قول مصدر مصري رفيع المستوى لقناة القاهرة نيوز الإخبارية، اليوم الخميس، إن "وفدًا من حركة حماس يصل إلى القاهرة خلال اليومين المقبلين لاستكمال مفاوضات الهدنة".
من جانبها، قالت المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية، راكيلا كارامسون، للصحفيين اليوم الخميس، إن "الأمر الوحيد الذي يمنع التوصل إلى اتفاق هو حماس".
وأضافت "حماس لا تسعى إلا إلى التشدد في شروطها وترسيخ مطالب غير معقولة".