مصدر يكشف لـ"إرم نيوز" تفاصيل رد حماس على مقترح وقف الحرب في غزة

كشف مصدر مقرب من الوفد المفاوض لحركة حماس في القاهرة، أن ردّ الحركة سيكون إيجابيًّا على مقترح وقف إطلاق النار، والانخراط في صفقة مع الإسرائيليين.

وأوضح المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته، أن الحركة تلقت ضمانات رسمية لتثبيت وقف إطلاق النار بشكل دائم بموجب الاتفاق على المقترح، وبدء الدخول في حيثيات تطبيق الخطوات الأولى.

وأكد المصدر، في تصريح لـ"إرم نيوز"، أنه من المقرر أن يقدم وفد الحركة رده اليوم الخميس إلى الوسطاء، وذلك بعد دراسة معمقة للمقترح، مع إضافة تعديلات طفيفة جرى الاتفاق مع الوسطاء عليها، لافتًا إلى أن الوسطاء أبدوا استعدادهم لجلب موافقة على تلك التعديلات.

وأشار إلى أن قبول المقترح كان مشروطًا من قبل الحركة بالتخلي تمامًا عن اجتياح مدينة رفح.