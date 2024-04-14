هل يؤثر الهجوم الإيراني على إتمام صفقة الأسرى بين إسرائيل و"حماس"؟

ألقى الهجوم الإيراني على إسرائيل بظلاله على المفاوضات الجارية بين تل أبيب وحركة "حماس" لإطلاق الأسرى، التي قد تتأجل لعدة أيام بحسب خبير إسرائيلي.

وقدَّرت صحيفة "معاريف" العبرية الأحد، أن يستغرق الأمر بضعة أيام قبل عودة إسرائيل وحركة "حماس" إلى مفاوضات الأسرى، وذلك على خلفية الهجوم الإيراني، الليلة الماضية.

وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" في غزة، يحيى السنوار، عوَّل على الهجوم الإيراني "لتحقيق مكاسب على صعيد مفاوضات الأسرى، ومن ثم أعلن رفضه للرؤية المطروحة حاليًّا على الرغم من المرونة التي أبدتها إسرائيل".