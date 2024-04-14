إسرائيل: 3 دول شاركت في التصدي للهجوم الإيراني

كشف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الأدميرال دانيال هاغاري، أن الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وفرنسا "تحركت" خلال الضربات الإيرانية نحو إسرائيل.

وأفاد هاغاري بأن تل أبيب "تعمل بشكل وثيق مع الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وفرنسا التي تحركت الليلة"، وفق تعبيره، مضيفا "لقد كانت هذه الشراكة وثيقة دائما، لكنها تجلّت الليلة بطريقة غير عادية".

وأضاف هاغاري أنه بخلاف عمليات الإطلاق من داخل إيران، "تم تنفيذ عدة عمليات إطلاق من أراضي العراق واليمن، لكنها لم تخترق الأراضي الإسرائيلية".