شرق موريتانيا وجهة الفارّين من معارك مالي

تحوّل شرق موريتانيا في الأسابيع الأخيرة إلى ملجأ للماليين الفارّين من احتدام المعارك شمال بلادهم، حيث باتت الأكواخ والأزقّة الرملية المنتشرة على بعد كيلومترات من الحدود المالية موطنا لهؤلاء اللاجئين.

ويسلّط تقرير نشرته صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية الضوء على وضع اللاجئين القادمين من مختلف المدن المالية خصوصا من الشمال، والذين يعرفون الحدود الموريتانية جيدا، حيث يجلس محفوظ ولد مسعود في الجزء الخلفي من شاحنة مليئة بالشباب ذوي السترات الصفراء، وهو يتفحص الأدغال.

هذا اللاجئ المالي الذي كان وصل إلى موريتانيا عام 2012 يقول لصحيفة لوفيغارو: "لا يوجد هنا سوى الرعاة، وإذا لم يعد هناك أشجار للرعي، فلن يكون هناك المزيد من الحيوانات"، مضيفا أنه "عندما تحترق الأرض، فإن الاقتصاد هو الذي يحترق". وقد فر الشاب من مالي بعد بدء تمرد الحركة الانفصالية للطوارق وبعض الجماعات المتشددة.

ويعرف هذا اللاجئ المالي الطرق القاحلة حول باسيكونو جيداً، ففي كل عام خلال موسم الحرائق، يكون أحد المتطوعين الذين يقومون بإطفاء حرائق الغابات، وهي طريقة للانخراط في البلد الذي وجد فيه الماليّون ملجأ، وفق ما تقول الصحيفة الفرنسية.