"إسرائيل في قلبه".. ما سرّ دعم بايدن لتل أبيب؟

وبحسب الصحيفة، فقد استمر هذا الدعم الثابت طوال فترة رئاسة بايدن، وهو ما تجلّى في تبريره للهجوم الانتقامي الإسرائيلي على غزة في أعقاب هجمات حركة حماس، موضحة أن تأييد بايدن العلني للأعمال العسكرية الإسرائيلية، إلى جانب المحاولات الخاصة للتأثير على نتنياهو، يعكس إستراتيجية لممارسة النفوذ، إلا أن هناك القليل من الأدلة التي تشير إلى نجاح هذا النهج.

وأشارت الصحيفة إلى أنه على الرغم من حث إسرائيل على تجنب الانتقام المفرط، فقد أكد بايدن من جديد على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، واصفا نفسه بأنه "صهيوني" خلال زيارة قام بها أخيرا.

ولفتت "الغارديان" إلى أنه بينما أعلن بايدن عن جهود المساعدات الإنسانية، بما في ذلك إنشاء رصيف مؤقت في غزة، يقول المنتقدون إنه لا يرقى إلى مستوى الضغط على إسرائيل لتلبية الاحتياجات العاجلة.