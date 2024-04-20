"الفيتو" الخامس ضد الفلسطينيين.. خبراء ينتقدون ازدواجية المعايير الأمريكية

رأى خبراء أن استخدام الولايات المتحدة "الفيتو" للمرة الخامسة منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يمثل "ازدواجية" في المعايير ضد الشعب الفلسطيني، عدا عن كونه أمرا "غير قانوني".

واستخدمت الولايات المتحدة الأمريكية، الخميس الماضي، حق النقض "الفيتو" ضد مشروع قرار يقضي بحصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة للأمم المتحدة.

وصوّتت 12 دولة في مجلس الأمن لصالح القرار، فيما امتنعت دولتان عن التصويت، ورفضت فقط الولايات المتحدة الأمريكية مشروع القرار.

وكانت السلطة الفلسطينية خاطبت، مطلع أبريل/نيسان الجاري، مجلس الأمن للنظر مجدّداً في الطلب الذي قدّمته خلال2011 لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

صوت ضد الأغلبية

وتعليقا على ذلك، قال عميد كلية الحقوق والقانون في جامعة الأزهر في غزة، ساهر الوليد، إن هذا "هو الفيتو الخامس الذي تستخدمه أمريكا خلال 7 أشهر منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة".

وأضاف الوليد، لـ"إرم نيوز"، أن "مثل هذه المواقف تفضح ازدواجية المعايير لدى الولايات المتحدة وغيرها من الدول في التعامل مع القضية الفلسطينية، وتقلل من فاعلية وأهمية الدور المنوط بمؤسسات المجتمع الدولي؛ كونها غير قادرة على الوفاء بقراراتها أو الوقوف عند مسؤولياتها إزاء الانتهاكات الإسرائيلية والأمريكية، على حدٍ سواء".