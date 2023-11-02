تركيا تعلن استعدادها لاستقبال مرضى السرطان من مستشفى غزة المغلق

قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، اليوم الخميس، إن تركيا على استعداد لاستقبال مرضى السرطان من مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني في غزة، والذي خرج من الخدمة الأربعاء بعد نفاد الوقود.

وقال مسؤولو الصحة أمس إن المستشفى، وهو الوحيد لعلاج السرطان في قطاع غزة، اضطر إلى إغلاق أبوابه وسط القصف الإسرائيلي للقطاع.

وفي بيان على منصة التواصل الاجتماعي (إكس)، قال قوجة إنه في حالة عمل التنسيق اللازم فإن تركيا مستعدة لنقل مرضى السرطان وغيرهم من الذين يحتاجون إلى مساعدة طارئة إلى تركيا لمواصلة علاجهم.

وأضاف: "نحن في تركيا... مستعدون لتقديم أي دعم لمواصلة علاج مرضى السرطان الذين خرجوا مرغمين من المستشفى بسبب نقص الموارد".

ومضى قائلاً: "للأسف، لم يتخذ المجتمع الدولي والمؤسسات المعنية ما يكفي من المبادرات لمنع الهجمات على المستشفى. إن إنقاذ حياة المرضى أصبح الآن واجبا لا يمكن الهروب منه".

وأرسلت تركيا حتى الآن أكثر من 200 طن من المساعدات الإنسانية وفريقا من العاملين الطبيين إلى مصر لتوجيهها لسكان غزة، بينما عرضت أيضا إنشاء مستشفى ميداني بالقرب من معبر رفح الحدودي.