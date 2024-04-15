بعد عام على الحرب.. حميدتي: لم تكن خيارنا وملتزمون بالسلام

قال الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"، نائب رئيس المجلس السيادي قائد قوات "الدعم السريع" في السودان، اليوم الإثنين، إن الحرب لم تكن خياراً لقواته، مؤكداً جاهزيته لوقف إطلاق النار.

وجدد دقلو في خطاب له في الذكرى السنوية الأولى لبدء الحرب في السودان، دعوته للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بإجراء تحقيق دولي يبين للسودانيين وللعالم الطرف الذي أشعل الصراع ولا يزال يتسبب في استمراره إلى اليوم.

وأضاف أن "حرب الخامس عشر من أبريل، التي سببت دماراً لم يسبق له مثيل في تاريخ السودان، ولا سيما في الخرطوم، تهدد باتساع نطاقها السلام والأمن في المنطقة الأفريقية، وتعرض الأمن والسلم الدوليين للخطر".

وأكد أن "الحرب خلقت أوضاعاً إنسانية كارثية سعت قوات الدعم السريع في مناطق سيطرتها على توزيع المعينات الإنسانية، إلى جانب جهود أخرى لمعالجة آثار الحرب".