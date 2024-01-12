"حميدتي" يطرح لغوتيريش رؤية "الدعم السريع" لوقف الحرب في السودان
قال قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو، اليوم الخميس، إنه طرح رؤية قوات الدعم السريع لوقف الحرب على الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
وناقش "حميدتي" في اتصال هاتفي مع "غوتيريش" الأوضاع في السودان والآثار السلبية الناجمة عن الحرب وسبل تخفيف المعاناة الإنسانية عن المدنيين حسب تغريدة على حسابه في منصة إكس.
وكان قائد الدعم السريع قد طرح منذ حوالي خمسة أشهر رؤية قواته للحل الشامل وإنهاء الصراع، معتبراً النظام الفيدرالي غير التماثلي هو الأمثل لحكم البلاد، كما طرح أيضاً تشكيل جيش قومي مهني لا يتدخل في السياسة والحكم، وإقامة حكم مدني ديمقراطي في الدولة التي تقوم على أساس العدالة والمساواة بين جميع الشعوب السودانية.
وأضاف قائد الدعم السريع أنه شرح للأمين العام للأمم المتحدة، الأوضاع الراهنة في البلاد وحجم الانتهاكات التي وصفها بالخطيرة والتي تمارسها "مليشيا البرهان الانقلابية بحق المدنيين الأبرياء من قصف للطيران والقتل والاعتقال على أسس عرقية، إلى جانب منع المنظمات الإنسانية من توصيل المساعدات الإنسانية للمدنيين والتضييق على العاملين في الحقل الإنساني".
وأفاد "حميدتي" أنه أيضاً طرح على غوتيريش رؤية قوات الدعم السريع لإنهاء الحرب وبدء التفاوض لحل الأزمة من جذورها بما يقود إلى إعادة بناء الدولة السودانية على أسس جديدة عادلة تحقق الأمن والاستقرار والسلام الشامل والدائم.
وجدد ترحيبه بتعيين رمضان العمامرة مبعوثاً خاصاً للأمين العام للأمم المتحدة في السودان، مؤكداً التزامه التام للتعاون معه ومع جميع المنظمات الأممية بما يساهم في معالجة الأوضاع الإنسانية التي يواجهها المدنيون في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع.
وأمتدح دقلو جهود الأمم المتحدة في مساندة الشعب السوداني في الأزمة التي يواجهها.
وأنهى قائد الدعم السريع جولة أفريقية شملت 6 دول رئيسة بالقارة الأفريقية ناقش خلالها مع الزعماء الأفارقة وقف الحرب والأوضاع في السودان.
ويأمل السودانيون أن ينهي لقاء قائدا الجيش والدعم السريع المزمع خلال الشهر الحالي، إطلاق النار المتصاعد منذ 9 أشهر ما أدى لمقتل نحو 12 ألف وسط المدنيين ونزوح ولجوء أكثر من 7 ملايين حسب إحصاءات الأمم المتحدة.