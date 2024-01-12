"حميدتي" يطرح لغوتيريش رؤية "الدعم السريع" لوقف الحرب في السودان

وأفاد "حميدتي" أنه أيضاً طرح على غوتيريش رؤية قوات الدعم السريع لإنهاء الحرب وبدء التفاوض لحل الأزمة من جذورها بما يقود إلى إعادة بناء الدولة السودانية على أسس جديدة عادلة تحقق الأمن والاستقرار والسلام الشامل والدائم.

وجدد ترحيبه بتعيين رمضان العمامرة مبعوثاً خاصاً للأمين العام للأمم المتحدة في السودان، مؤكداً التزامه التام للتعاون معه ومع جميع المنظمات الأممية بما يساهم في معالجة الأوضاع الإنسانية التي يواجهها المدنيون في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع.

وأمتدح دقلو جهود الأمم المتحدة في مساندة الشعب السوداني في الأزمة التي يواجهها.

وأنهى قائد الدعم السريع جولة أفريقية شملت 6 دول رئيسة بالقارة الأفريقية ناقش خلالها مع الزعماء الأفارقة وقف الحرب والأوضاع في السودان.

ويأمل السودانيون أن ينهي لقاء قائدا الجيش والدعم السريع المزمع خلال الشهر الحالي، إطلاق النار المتصاعد منذ 9 أشهر ما أدى لمقتل نحو 12 ألف وسط المدنيين ونزوح ولجوء أكثر من 7 ملايين حسب إحصاءات الأمم المتحدة.