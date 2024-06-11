دفاعات قاعدة "التنف" تسقط مسيّرتين أطلقتهما ميليشيا موالية لإيران

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، الثلاثاء، أن الدفاعات الجوية في قاعدة "التنف"، أسقطت طائرتين مسيّرتين أطلقتهما ميليشيا موالية لإيران.

وأضاف المرصد أن المسيّرتين "كانتا متجهتين لمهاجمة القاعدة الأمريكية، في منطقة (55) عند مثلث الحدود السورية الأردنية العراقية.

وتعرضت القواعد الأمريكية داخل الأراضي السورية إلى 129 هجوماً من قبل الميليشيات المدعومة من إيران، منذ 19 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وكان من تلك الهجمات 16 هجمة تعرضت لها قاعدة "التنف" العسكرية الأمريكية، وفق المرصد.