سلطنة عمان تدعو لاتخاذ إجراءات توقف "جرائم الحرب والإبادة" في غزة

دعت سلطنة عمان المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات توقف "جرائم الحرب والإبادة" التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، بينها فرض عقوبات دولية "رادعة" على تل أبيب.

وذكرت وزارة الخارجية العمانية في بيان نقلته الوكالة الرسمية، أن "سلطنة عمان تعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاستمرار العدوان الإسرائيلي في استهداف مخيمات النازحين في رفح بقطاع غزة مجددا".

وناشدت الوزارة "المجتمع الدولي بتحمل المسؤوليات العاجلة باتخاذ الإجراءات اللازمة والكفيلة، بوقف جرائم الحرب والإبادة الممنهجة والمستمرة التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني".

كما دعت إلى "التطبيق الفوري للقرارات الأممية الداعية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة ودخول المساعدات الإنسانية دون عوائق".

وحثت أيضًا على "فرض عقوبات دولية رادعة على إسرائيل نتيجة لأفعالها الإجرامية".