سلطنة عمان تدعو لاتخاذ إجراءات توقف "جرائم الحرب والإبادة" في غزة
دعت سلطنة عمان المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات توقف "جرائم الحرب والإبادة" التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، بينها فرض عقوبات دولية "رادعة" على تل أبيب.
وذكرت وزارة الخارجية العمانية في بيان نقلته الوكالة الرسمية، أن "سلطنة عمان تعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاستمرار العدوان الإسرائيلي في استهداف مخيمات النازحين في رفح بقطاع غزة مجددا".
وناشدت الوزارة "المجتمع الدولي بتحمل المسؤوليات العاجلة باتخاذ الإجراءات اللازمة والكفيلة، بوقف جرائم الحرب والإبادة الممنهجة والمستمرة التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني".
كما دعت إلى "التطبيق الفوري للقرارات الأممية الداعية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة ودخول المساعدات الإنسانية دون عوائق".
وحثت أيضًا على "فرض عقوبات دولية رادعة على إسرائيل نتيجة لأفعالها الإجرامية".
ومنذ ليل الأحد، تقصف إسرائيل بشكل متتال مدينة رفح، حيث أعلن المكتب الإعلامي في القطاع، الثلاثاء، مقتل 72 نازحا فلسطينيا خلال 48 ساعة بقصف خيامهم في مناطق زعم الجيش الإسرائيلي أنها آمنة.
ومساء الأحد وحده، قتل 45 فلسطينيا وأصيب 249 آخرون، أغلبهم أطفال ونساء، في قصف إسرائيلي استهدف خيام نازحين في منطقة تل السلطان شمال غرب مدينة رفح، بحسب الأناضول.
وتستمر إسرائيل في عملياتها العسكرية في رفح المكتظة بالنازحين ضاربة بعرض الحائط قرار محكمة العدل الدولية بوقف الهجوم على المدينة وفتح معبرها البري الحدودي مع مصر.
وتسببت العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح بتهجير مليون فلسطيني من المدينة خلال الأسابيع الـ3 الماضية رغم عدم وجود مكان آمن للذهاب إليه وسط القصف المستمر، وفق وكالة "الأونروا".
وتتزامن مجازر رفح، مع توسيع الجيش الإسرائيلي توغله فجر الثلاثاء، ودفعه بلواء جديد لينضم إلى 5 أخرى في المدينة، ليصبح على بعد 3 كيلومترات من شاطئ البحر، ويقترب من عزل القطاع جغرافيا عن الأراضي المصرية.