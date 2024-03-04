بعد وقف مصر مفاوضاتها مع إثيوبيا.. ما مصير أزمة سد النهضة؟

بعد أن أعلنت مصر، الأحد، وقف مشاركتها في مفاوضات سد النهضة لتعنت الجانب الإثيوبي وعدم الوصول لحلول، يرى محللون أن السيناريو يتجه نحو التأزيم والتعقيد، وقد لا تشهد الخلافات أي حلحلة قبل الانتخابات الأمريكية المقبلة.

وسد النهضة الذي بدأت أديس أبابا عام 2011 ببنائه على النيل الأزرق، يشهد مفاوضات منذ ذلك الوقت، بين إثيوبيا التي تعد منبع نهر النيل، والسودان التي يعبرها النهر، ودولة المصب مصر.

وفشلت الدول الثلاث في التوصل إلى أي اتفاق على عملية الملء والتشغيل، وهو ما جعل القضية واحدة من أبرز الأزمات العالمية حول تقاسم موارد المياه.